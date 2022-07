"L'esecutivo può andare avanti solo senza il M5S" (Di martedì 19 luglio 2022) Per il sottosegretario alla Difesa Stefania Pucciarelli (Lega), quello del leader grillino è un vero e proprio autogol che ha esposto l'Italia alla macchina della propaganda russa Leggi su ilgiornale (Di martedì 19 luglio 2022) Per il sottosegretario alla Difesa Stefania Pucciarelli (Lega), quello del leader grillino è un vero e proprio autogol che ha esposto l'Italia alla macchina della propaganda russa

Chi chiede il bis vuole il Parlamento all'angolo Le bugie sul Recovery a rischio nascondono il vero problema: un esecutivo dimissionario non può mettere la fiducia sui decreti per il Pnrr. Quella che dovrebbe essere la normalità, ovvero la centralità dell'Aula, viene vista come un pericolo. Maria Elena Boschi, "senza Draghi meglio il voto. Conte Dietro a lui solo Casalino" Non sarebbe più trasparente andare al voto, visto che è il terzo esecutivo della legislatura e ... Può cambiare molto per il Paese, invece, avere la possibilità di affrontare la sfida in Europa sul ... ilGiornale.it Le bugie sul Recovery a rischio nascondono il vero problema: undimissionario nonmettere la fiducia sui decreti per il Pnrr. Quella che dovrebbe essere la normalità, ovvero la centralità dell'Aula, viene vista come un pericolo.Non sarebbe più trasparente andare al voto, visto che è il terzodella legislatura e ...cambiare molto per il Paese, invece, avere la possibilità di affrontare la sfida in Europa sul ... "L'esecutivo può andare avanti solo senza il M5S"