Leggendo la stampa estera fatico ad intravedere la luce in fondo al tunnel. L'analisi di Andrea Pasini (Di martedì 19 luglio 2022) La stampa internazionale sta seguendo con interesse la crisi di governo in atto in Italia. Celebri testate come l'Economist, La Vanguardia, Bloomberg e l'Europeiska Pravda stanno raccontando la fine dell'esecutivo guidato da Mario Draghi. Il giornale inglese fa ironia sul nome del nostro premier e si chiede se è tempo di «game over» per il nostro super Mario. Secondo le ricostruzioni dell'Economist, dopo il rifiuto dei senatori del M5S di sostenere una mozione di fiducia al suo governo, Draghi avrebbe provato a dimettersi senza riuscirci, in quanto un governo nuovo o un rimpasto non sono alternative promettenti per l'Italia o per l'Europa, specialmente con oltre 200 milioni di euro in gioco con il Pnrr. Bloomberg parla di un'Italia sull'orlo del caos, mentre Le Monde spiega come i mercati stiano già reagendo all'incertezza sul futuro del governo Draghi con la borsa di ...

