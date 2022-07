Leclerc, l'orologio da due milioni? Clamoroso: ecco chi glielo aveva rubato (Di martedì 19 luglio 2022) È stato identificato il Richard Mille da due milioni di euro rubato a fine aprile a Charles Leclerc, mentre il monegasco si trovava in auto a Viareggio, in piena Versilia. Le ricerche degli inquirenti della Questura napoletana, infatti, lo danno sul polso di un imprenditore spagnolo, che però se lo sarebbe aggiudicato a un prezzo bassissimo di ‘soli' 200 mila euro per colpa di un dettaglio. All'altezza della cassa, infatti, è presente la dedica che l'azienda svizzera di orologi di lusso ha rivolto al pilota della Ferrari, per un omaggio riservato solo a pochissimi e speciali campioni. È andata dunque peggio del previsto a tre ladri partenopei, originari degli storici quartieri Spagnoli e Cavone e già noti alle forze dell'ordine, che speravano di fare un guadagno quasi pari al valore dell'orologio conquistato in ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) È stato identificato il Richard Mille da duedi euroa fine aprile a Charles, mentre il monegasco si trovava in auto a Viareggio, in piena Versilia. Le ricerche degli inquirenti della Questura napoletana, infatti, lo danno sul polso di un imprenditore spagnolo, che però se lo sarebbe aggiudicato a un prezzo bassissimo di ‘soli' 200 mila euro per colpa di un dettaglio. All'altezza della cassa, infatti, è presente la dedica che l'azienda svizzera di orologi di lusso ha rivolto al pilota della Ferrari, per un omaggio riservato solo a pochissimi e speciali campioni. È andata dunque peggio del previsto a tre ladri partenopei, originari degli storici quartieri Spagnoli e Cavone e già noti alle forze dell'ordine, che speravano di fare un guadagno quasi pari al valore dell'conquistato in ...

