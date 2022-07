Le sue regge sono freddine ma in questi giorni anche la regina Elisabetta soffre per il caldo. Al punto che, per le guardie Royal ai cancelli di Buckingham Palace, ha previsto... acqua! (Di martedì 19 luglio 2022) Come si proteggerà la regina Elisabetta dai 43 gradi previsti in questi giorni nel sud dell’Inghilterra? La sovrana rimane nei suoi appartamenti a Windsor, le cui mille stanze sono sempre state descritte come piuttosto fredde e difficili da riscaldare. Ma un suo collaboratore le ha subito installato un vecchio ventilatore che passa dalla sua camera da letto al salotto preferito della monarca. La regina in una visita ufficiale a Maidenhead, 15 luglio 2022 (Getty Images) Leggi anche › La regina Elisabetta scherza su un telefonino che squilla durante la visita a un ospizio › La ... Leggi su iodonna (Di martedì 19 luglio 2022) Come si proteggerà ladai 43 gradi previsti innel sud dell’Inghilterra? La sovrana rimane nei suoi appartamenti a Windsor, le cui mille stanzesempre state descritte come piuttosto fredde e difficili da riscaldare. Ma un suo collaboratore le ha subito installato un vecchio ventilatore che passa dalla sua camera da letto al salotto preferito della monarca. Lain una visita ufficiale a Maidenhead, 15 luglio 2022 (Getty Images) Leggi› Lascherza su un telefonino che squilla durante la visita a un ospizio › La ...

