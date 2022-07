Le ragazze che accusano il barista: "Ci ha drogato e ha abusato di noi" (Di martedì 19 luglio 2022) Un barista bresciano, che lavora in città, è finito nel mirino dei carabinieri. Secondo quanto scrive il Giornale di Brescia, sarebbe stato accusato (e denunciato) da almeno tre ragazze: "Ci ha drogato e poi ha abusato di... Leggi su europa.today (Di martedì 19 luglio 2022) Unbresciano, che lavora in città, è finito nel mirino dei carabinieri. Secondo quanto scrive il Giornale di Brescia, sarebbe stato accusato (e denunciato) da almeno tre: "Ci hae poi hadi...

Pubblicità

Eurosport_IT : CAMPIONESSE D'EUROPAAAAAAAAAAAA! ???????? Che rimonta per queste ragazze, che vanno sotto 2 volte con la Serbia, ma ri… - _Nico_Piro_ : #18luglio è passato quasi un anno dalla caduta di Kabul. Da allora le ragazze afghane non sono più rientrate in cla… - BarbascuraX : Comunque raga, cioè boh davvero. Oggi internet si scandalizza del bigottismo di un'anziana suora genuinamente sconv… - DemaCla98 : RT @BarbascuraX: Comunque raga, cioè boh davvero. Oggi internet si scandalizza del bigottismo di un'anziana suora genuinamente sconvolta de… - DeodatoRibeira : RT @Cambiacasacca: Pensate come è retrograda quella vecchina di una suora che non è in grado di capire che due ragazze che limonano a lato… -