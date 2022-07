Le nuove regole della quarantena in arrivo: isolamento ridotto e rischio arresto per chi non indossa la mascherina (Di martedì 19 luglio 2022) Le nuove regole della quarantena sono in arrivo. Mentre il picco dei contagi della nuova ondata guidata da Omicron è arrivato e comincia la discesa dei contagi. Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.454.395, 10.655 in meno rispetto a domenica. In totale sono 20.177.910 i contagiati dall’inizio della pandemia. Anche se nel frattempo il Centro Europeo per il controllo delle malattie (Ecdc) lancia l’allarme: i tassi di notifica di nuovi casi Covid sono destinati ad aumentare. E per questo bisogna accelerare sulle vaccinazioni. Ma in Italia la quarta dose non decolla: dopo le 56 mila di venerdì le somministrazioni sono state 23 mila sabato e poco meno di tremila domenica. L’obiettivo delle centomila dosi al giorno appare lontano. Un tampone per ... Leggi su open.online (Di martedì 19 luglio 2022) Lesono in. Mentre il picco dei contaginuova ondata guidata da Omicron è arrivato e comincia la discesa dei contagi. Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.454.395, 10.655 in meno rispetto a domenica. In totale sono 20.177.910 i contagiati dall’iniziopandemia. Anche se nel frattempo il Centro Europeo per il controllo delle malattie (Ecdc) lancia l’allarme: i tassi di notifica di nuovi casi Covid sono destinati ad aumentare. E per questo bisogna accelerare sulle vaccinazioni. Ma in Italia la quarta dose non decolla: dopo le 56 mila di venerdì le somministrazioni sono state 23 mila sabato e poco meno di tremila domenica. L’obiettivo delle centomila dosi al giorno appare lontano. Un tampone per ...

