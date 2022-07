Le nuove regole del ministero per il covid: dalla quarantena alle mascherine (Di martedì 19 luglio 2022) Questa nuova ondata di covid che sta interessando l’Italia nel mese di luglio rende a quanto pare necessaria una nuova ordinanza da parte del Governo, ordinanza che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Stando a quanto si legge su La Stampa, che anticipa alcuni dei punti chiave delle nuove regole, starebbero per arrivare nuove indicazioni relative alla quarantena per chi ha contratto il covid. Nelle prossime ore, dovrebbe essere il ministro della Salute Roberto Speranza a rendere note le regole, pubblicando una sorta di circolare che prevede la riduzione della durata dell’isolamento per tutti. Non solo: in autunno, i positivi asintomatici potranno uscire indossando obbligatoriamente la mascherina Ffp2, con i trasgressori che verranno puniti anche penalmente. E’ quasi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 19 luglio 2022) Questa nuova ondata diche sta interessando l’Italia nel mese di luglio rende a quanto pare necessaria una nuova ordinanza da parte del Governo, ordinanza che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Stando a quanto si legge su La Stampa, che anticipa alcuni dei punti chiave delle, starebbero per arrivareindicazioni relative allaper chi ha contratto il. Nelle prossime ore, dovrebbe essere il ministro della Salute Roberto Speranza a rendere note le, pubblicando una sorta di circolare che prevede la riduzione della durata dell’isolamento per tutti. Non solo: in autunno, i positivi asintomatici potranno uscire indossando obbligatoriamente la mascherina Ffp2, con i trasgressori che verranno puniti anche penalmente. E’ quasi ...

