Le condizioni della Lega: discontinuità nella maggioranza e nel governo (Di martedì 19 luglio 2022) E' stato lo stesso presidente del Consiglio Draghi a dire che senza i Cinque stelle non ci sarebbe un governo, ci aspettiamo che il premier dia seguito a quanto prospettato: è questa la posizione ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 19 luglio 2022) E' stato lo stesso presidente del Consiglio Draghi a dire che senza i Cinque stelle non ci sarebbe un, ci aspettiamo che il premier dia seguito a quanto prospettato: è questa la posizione ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : E' ricoverato in gravi condizioni, dopo essere stato investito questa mattina ad Ostia, il linguista Luca Serianni.… - petergomezblog : I favoritismi della Ministra Messa sul tavolo di Draghi. Interpellanza da parte di 7 senatori: “Valuti se ci sono c… - ConteAdino : @CollotMarta Le multinazionali vessate dai sindacati! Mi sembra una barzelletta. Suppongo che la stessa procura sia… - CELIMMilano : ??Anche in Kenya, CELIM scommette sull'#api ?? Consegnate 26 arnie e 22 kit per la raccolta #miele a un gruppo di… - LucioMM1 : @vigliottienzo1 @pernologos84 @claudeger55 @ettoreb74 Eh? Con la peste nera è morto il 30% della popolazione (inclu… -