Le associazioni si schierano per Draghi, Barbaro attacca: “Tradite i nostri volontari, no a giochi di potere” (Di martedì 19 luglio 2022) Ci mancava il mondo delle associazioni a pregare Mario Draghi di rimanere al suo posto. Alla lista, sempre più lunga, di chi chiede pubblicamente al premier di rimanere alla guida del governo si è aggiunto in queste ore il mondo dell’associazionismo, che ha deciso di lanciare un «appello al presidente del Consiglio e alle forze politiche che l’hanno sostenuto affinché venga scongiurata una crisi di governo». Il documento, firmato e diffuso da Acli, Arci, Azione Cattolica, Confcooperative, Cnca, Fuci, Gruppo Abele, Legambiente, Legacoop Sociali, Libera, Meic, Movimento Politico per l’Unità, è aperto alle sottoscrizioni del resto del terzo settore. Al che il senatore di FdI Claudio Barbaro, presidente di Asi, rimane allibito di fronte a questo “tradimento”. A fronte di un esecutivo che per il Terzo settore non ha fatto ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 19 luglio 2022) Ci mancava il mondo dellea pregare Mariodi rimanere al suo posto. Alla lista, sempre più lunga, di chi chiede pubblicamente al premier di rimanere alla guida del governo si è aggiunto in queste ore il mondo dell’smo, che ha deciso di lanciare un «appello al presidente del Consiglio e alle forze politiche che l’hanno sostenuto affinché venga scongiurata una crisi di governo». Il documento, firmato e diffuso da Acli, Arci, Azione Cattolica, Confcooperative, Cnca, Fuci, Gruppo Abele, Legambiente, Legacoop Sociali, Libera, Meic, Movimento Politico per l’Unità, è aperto alle sottoscrizioni del resto del terzo settore. Al che il senatore di FdI Claudio, presidente di Asi, rimane allibito di fronte a questo “tradimento”. A fronte di un esecutivo che per il Terzo settore non ha fatto ...

Pubblicità

SecolodItalia1 : Le associazioni si schierano per Draghi, Barbaro attacca: “Tradite i nostri volontari, no a giochi di potere”… - ilDifforme : Sindaci, associazioni e categorie professionali si schierano con il premier: attesa per il discorso in Parlamento d… -