Lazio, la carica di Lotito: «Potete raggiungere grandi traguardi» (Di martedì 19 luglio 2022) Il presidente della Lazio Lotito ha caricato la squadra in vista della prossima stagione Claudio Lotito, presidente della Lazio, sta accontentando Maurizio Sarri in tutte le richieste sul calciomercato. I biancocelesti sono una rosa completa, mancano ancora un numero 12, un centrocampista e un vice Immobile, ma si è a buon punto. Come riporta Corriere dello Sport, alla squadra ha parlato domenica sera, durante la pizzata organizzata nel solito locale di Auronzo, tradizione del ritiro. Il senso del discorso presidenziale è stato questo: «Sono contento, siete determinati, vi state impegnando, rimanete uniti. Siete forti, Potete raggiungere grandi traguardi». Ha scambiato sorrisi e battute con i giocatori, s'aspetta molto da tutti, ...

