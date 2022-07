Pubblicità

Lo afferma in un colloquio con l'ANSA Aboubakar, attivista sindacale e sociale, portavoce ...che rischia di non affrontare in modo olistico le varie sfide della filiera agricola e del. ...Lo afferma Aboubakar, attivista sindacale e sociale, portavoce di Invisibili in Movimento e Presidente di Lega Braccianti Ets dopo l'incontro governo - sindacati sule la conferenza ... Lavoro:Soumahoro, i nostri diritti stanno marcendo nei campi - Economia "Il censimento effettuato, tra ottobre 2021 e gennaio 2022, negli insediamenti dei braccianti è sicuramente una buona cosa anche se è molto difficile censire delle persone invisibili e inesistenti per ..."Il lavoro povero e sottopagato va affrontato all'interno di una cornice articolata a partire dall'introduzione del salario minimo legale non 'un maquillage politico' per accontentare qualche organizz ...