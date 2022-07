“Lavorava solo per Conte”, i deputati M5S non rinnovano il contratto a Rocco Casalino (Di martedì 19 luglio 2022) I segni della nuova frattura interna al MoVimento 5 Stelle sono tangibili nelle parole e nelle azioni. Soprattutto alla Camera dei deputati lo strappo si fa ogni giorno più evidente, in attesa del voto di fiducia al governo Draghi previsto per la giornata di domani – mercoledì 20 luglio – a Palazzo Madama. E nel mare magnum del tira e molla tra le due anime dell’universo pentastellato, arriva la notizia di Rocco Casalino “licenziato” dai deputati M5S a Montecitorio. Il contratto, in scadenza lo scorso 15 luglio, non è stato rinnovato con lo spin doctor. Casalino “licenziato” dai deputati del M5S alla Camera Il malContento è evidente in alcune dichiarazioni trapelate dagli ambienti Cinque Stelle. Come riporta il quotidiano La Stampa, infatti, alcuni ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) I segni della nuova frattura interna al MoVimento 5 Stelle sono tangibili nelle parole e nelle azioni. Soprattutto alla Camera deilo strappo si fa ogni giorno più evidente, in attesa del voto di fiducia al governo Draghi previsto per la giornata di domani – mercoledì 20 luglio – a Palazzo Madama. E nel mare magnum del tira e molla tra le due anime dell’universo pentastellato, arriva la notizia di“licenziato” daiM5S a Montecitorio. Il, in scadenza lo scorso 15 luglio, non è stato rinnovato con lo spin doctor.“licenziato” daidel M5S alla Camera Il malnto è evidente in alcune dichiarazioni trapelate dagli ambienti Cinque Stelle. Come riporta il quotidiano La Stampa, infatti, alcuni ...

