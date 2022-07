Lavezzi nella squadra di Prime Video | sarà tra gli esperti della Champions League

(Di martedì 19 luglio 2022)ex campione del Napoli,di commento di Amazonper la: con il Pocho anche Nesta . Ezequiele Alessandro Nesta entrano a far paredi. In occasionepresentazionenuova stagionepiattaforma streaming di Amazon, tra le varie novità annunciate, c’è anche quella relativa all’ingresso nel gruppo deiper il commento delle gare di, anche dell’ex campione del Napoli, Pochocon lui cianche l’ex Lazio e Milan, Alessandro ...

E' stata presentata la nuova stagione di Amazon Prime Video, la piattaforma streaming del colosso statunitense che anche nella prossima stagione trasmetterà in esclusiva alcune gare di Champions League fino al 2024. Marco Foroni, in qualità di Business Lead Sports di Amazon Prime Video in Italia, ha spiegato. Sono state presentate ufficialmente le novità di Prime Video riguardanti la stagione 2022/23 della Uefa Champions League.