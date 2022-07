Lavezzi commenterà le partite del Napoli in Champions su Prime Video Amazon

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 19 luglio 2022) Torna il Pochi, almeno come commentatore. È una delle tre novità annunciate da Prima) per laLeague 2022/2023. Ad annunciarlo è stato Marco Foroni, head of Sport diItalia, durante l’evento di presentazione che si è tenuto a Roma. Ha fatto i nomi diNesta e Oddo. Saranno i volti nuovi della squadra di giornalisti ed esperti diledel. Ovviamente confermata la squadra dello scorso anno: i presentatori Giulia Mizzoni e Marco Cattaneo, i bordocampisti Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani; i telecronisti Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini; e i ...