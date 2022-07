Latina Il fisco italiano pignora 9 milioni di euro a Tiziano Ferro

Pubblicità

IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: L'Agenzia delle entrate Riscossione potrà concludere le procedure esecutive dopo la sentenza del tribunale di Latina ch… - Agenzia_Italia : L'Agenzia delle entrate Riscossione potrà concludere le procedure esecutive dopo la sentenza del tribunale di Latin… - Latina_Oggi : Pomezia, maxi frode al fisco con la squadra di calcio: sequestrati 4 milioni Nel mirino dei finanzieri del Comando… -

Paolo Gianlorenzo

Ilitaliano ha pignorato 9 milioni di euro a Tiziano Ferro . Secondo il Tribunale civile diche ha emesso una sentenza lo scorso 15 luglio, come scriveOggi , il cantante di origini ...... potrà ora introdurre il giudizio di merito per far valere le proprie ragioni Nell'ambito di una battaglia legale con ilitaliano che va avanti da anni, il tribunale civile diha ... Latina - Tiziano Ferro, il fisco gli pignora 9 milioni di euro L'Agenzia delle entrate Riscossione potrà concludere le procedure esecutive dopo la sentenza del tribunale di Latina che ha rigettato il ricorso ...Tiziano Ferro ha perso (per ora) la battaglia con il fisco italiano, che gli ha pignorato 9 milioni di euro. La sentenza del tribunale civile di Latina è arrivata lo scorso 15 luglio ...