L'Associazione "Amici Università di Torino" compie 25 anni e rinnova il Cda (Di martedì 19 luglio 2022) L'Associazione Amici Università di Torino, che quest'anno compie 25 anni, ha rinnovato il proprio Cda che si è insediato lo scorso 13 luglio presso la sede dell'Università di Torino di Corso Unione Sovietica durante un incontro in cui sono state delineate le nuove linee guida per il triennio 2022- 2024. L'organico del Cda vede la presenza del Rettore e di docenti universitari oltre che di rappresentanti delle imprese del territorio che si sono formati presso le diverse Facoltà dell'Ateneo. Nata con l'obbiettivo di mantenere vivo e costruttivo il rapporto con gli ex studenti dell'Ateneo torinese, l'Associazione Amici dell'Università ha progressivamente spostato il proprio focus e ... Leggi su iltempo (Di martedì 19 luglio 2022) L'di, che quest'anno25, hato il proprio Cda che si è insediato lo scorso 13 luglio presso la sede dell'didi Corso Unione Sovietica durante un incontro in cui sono state delineate le nuove linee guida per il triennio 2022- 2024. L'organico del Cda vede la presenza del Rettore e di docenti universitari oltre che di rappresentanti delle imprese del territorio che si sono formati presso le diverse Facoltà dell'Ateneo. Nata con l'obbiettivo di mantenere vivo e costruttivo il rapporto con gli ex studenti dell'Ateneo torinese, l'dell'ha progressivamente spostato il proprio focus e ...

