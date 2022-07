L’Arena: il Napoli ha offerto al Verona 28 milioni per Simeone e Barak (Di martedì 19 luglio 2022) L’Arena di Verona parla di un accordo raggiunto tra il Napoli e Simeone, del Verona, per un contratto triennale. Giuntoli starebbe lavorando ad una trattativa più ampia che riguarda anche Barak. Per lui e il Cholito, il diesse del Napoli avrebbe offerto 28 milioni di euro. Si cerca la quadra con il club scaligero. “Contratto di tre anni. Davide Giuntoli, diesse del Napoli, avrebbe trovato un accordo di massima con gli agenti del Cholito. Adesso, però, c’è da trovare la quadra con il Verona. Per un’operazione, tra l’altro, ben più ampia. Perché in ballo resta anche Antonin Barak”. “Detto dell’accordo di massima che sarebbe stato trovato tra Napoli e argentino, adesso ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 19 luglio 2022)diparla di un accordo raggiunto tra il, del, per un contratto triennale. Giuntoli starebbe lavorando ad una trattativa più ampia che riguarda anche. Per lui e il Cholito, il diesse delavrebbe28di euro. Si cerca la quadra con il club scaligero. “Contratto di tre anni. Davide Giuntoli, diesse del, avrebbe trovato un accordo di massima con gli agenti del Cholito. Adesso, però, c’è da trovare la quadra con il. Per un’operazione, tra l’altro, ben più ampia. Perché in ballo resta anche Antonin”. “Detto dell’accordo di massima che sarebbe stato trovato trae argentino, adesso ...

