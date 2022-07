L’appello degli imprenditori bergamaschi: “Draghi deve continuare, non è il momento di fare giochi politici” (Di martedì 19 luglio 2022) Bergamo. Le associazioni imprenditoriali bergamasche chiedono a gran voce al premier Mario Draghi di tornare sui suoi passi e portare avanti il suo mandato fino alla fine della legislatura, scongiurando la crisi di governo e le elezioni anticipate. Lo hanno fatto nella tarda mattinata di martedì 19 luglio nell’auditorium della sede di Confindustria Bergamo al Kilometro Rosso, rivolgendo un accurato appello ai parlamentari bergamaschi affinchè si facciano portavoce della volontà del mondo economico del territorio che ha dato dimostrazione di una straordinaria unità di intenti all’interno di un contesto globale particolarmente complicato. Per affrontarlo considerano Draghi un riferimento sicuro e affidabile, in grado di mantenere alta la credibilità dell’intero sistema Paese e guida imprescindibile per non interrompere ... Leggi su bergamonews (Di martedì 19 luglio 2022) Bergamo. Le associazioniali bergamasche chiedono a gran voce al premier Mariodi tornare sui suoi passi e portare avanti il suo mandato fino alla fine della legislatura, scongiurando la crisi di governo e le elezioni anticipate. Lo hanno fatto nella tarda mattinata di martedì 19 luglio nell’auditorium della sede di Confindustria Bergamo al Kilometro Rosso, rivolgendo un accurato appello ai parlamentariaffinchè si facciano portavoce della volontà del mondo economico del territorio che ha dato dimostrazione di una straordinaria unità di intenti all’interno di un contesto globale particolarmente complicato. Per affrontarlo consideranoun riferimento sicuro e affidabile, in grado di mantenere alta la credibilità dell’intero sistema Paese e guida imprescindibile per non interrompere ...

