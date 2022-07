L’ambasciatore Massolo | ex-capo degli 007 | definire la Russia terrorista come fa Zelensky allontana dalla pace

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 19 luglio 2022)launo Statoha fatto il presidente ucraino Vladimirsollecitando, in video conferenza all’Aia, di riconoscerlotale,le speranze di, secondoGiampiero, presidente dell’Ispi, l’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, oggi alla guida di Atlantia ed ex-007 italiani quando era Direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. In un’intervista al Riformista,fa esercizio di pragmatismo. E spiega che “non possono esserci politiche estere che prescindano da interessi e risultati”, mentre una definizionequella voluta da ...