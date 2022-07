L’addio al nubilato di Flora Canto, divertente e così diverso dalle altre spose (Di martedì 19 luglio 2022) Ci siamo, manca pochissimo al matrimonio di Flora Canto ed Enrico Brignano e non poteva mancare L’addio al nubilato. Le nozze di Flora e Brignano sono tra le più attese di questa estate 2022, perché così innamorati, così semplici e senza le manie di grandezza del dovere partire per chissà quale meta prima del sì. Carinissimi gli addii al nubilato, così come l’ultima festa da single per lo sposo, ma abbiamo visto così tante influencer organizzare viaggi alla ricerca della perfezione e dello scatto perfetto che ci chiediamo se abbiano anche gioito per quei giorni da trascorrere con le amiche emozionate per il sì. Flora Canto come sempre si distacca dalla massa, sceglie il suo look ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 19 luglio 2022) Ci siamo, manca pochissimo al matrimonio died Enrico Brignano e non poteva mancareal. Le nozze die Brignano sono tra le più attese di questa estate 2022, perchéinnamorati,semplici e senza le manie di grandezza del dovere partire per chissà quale meta prima del sì. Carinissimi gli addii alcome l’ultima festa da single per lo sposo, ma abbiamo vistotante influencer organizzare viaggi alla ricerca della perfezione e dello scatto perfetto che ci chiediamo se abbiano anche gioito per quei giorni da trascorrere con le amiche emozionate per il sì.come sempre si distacca dalla massa, sceglie il suo look ...

Pubblicità

rachelgreeyn : sono stata ad un addio al nubilato e per quanto non mi entusiasmi come festa vista l'infinità di luoghi comuni sul… - Lorychan_95 : Peccato che siano troppo vecchi per fare la coreografia di QCLDD però è stato lo stesso divertente ahahaha ? A Ikea… - elle_dorada : @jonathanbazzi Niente svela l'animo umano più dell'organizzazione di un addio al nubilato... - rydelmfs : oddio mq io l'8 non ho un addio al nubilato irl? - eryreckless : Io vi giuro non vedo l’ora che sto addio al nubilato finisca perché davvero non le sopporto più -