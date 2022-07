L’acqua benefica della Slovenia

Leggi su nonewsmagazine

(Di martedì 19 luglio 2022) L’acqua, preziosa fonte di vita, è un elemento incredibilmente potente. Miti e credenze popolari, raccontano le acque slovene come un qualcosa di magico, capaci di donare al corpo benefici e forza. Del resto, il Paese, noto come Cuore Verde d’Europa, conta oltre cento sorgenti d’acqua termali e minerali, capaci di poteri straordinari per la salute e il benessere! Sulla costa, affacciate tra le Alpi, o nella zona pannonica, la ricchezza delle sue acque curative colloca latra i Paesi leader a livello mondiale nella balneoterapia, affiancata da metodi tradizionali di uso locale e da metodi importati dall’Estremo Oriente. Il fascinonatura e dei panorami sloveni, la possibilità di ritrovare sé stessi, di provare una fuga self-care, insieme alla competenza degli operatori locali e alle tecnologie più avanzate in materia di wellness, rendono ...