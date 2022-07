La trattativa per il Draghi Bis, il governo senza M5s e il precedente di Scalfaro: gli scenari della crisi a 24 ore dallo showdown (Di martedì 19 luglio 2022) C’è un governo Draghi Bis pronto e senza M5s. Anzi no, si va verso le elezioni anticipate. A 24 ore dallo showdown al Senato le trattative vanno avanti a oltranza. E se da una parte c’è chi racconta di un accordo per un nuovo esecutivo senza ministri grillini, dall’altra si descrive un Mario Draghi pronto ad andare a dare le dimissioni subito dopo il suo intervento a Palazzo Madama, senza nemmeno ascoltare le repliche dei partiti. Nel frattempo dal Quirinale fanno notare che c’è un precedente. Quello di Oscar Luigi Scalfaro, che nel 1994 sciolse le camere senza effettuare consultazioni. Intanto tra i grillini in 24 si sono espressi per dare la fiducia al premier. Ma Giuseppe Conte durante l’assemblea ... Leggi su open.online (Di martedì 19 luglio 2022) C’è unBis pronto eM5s. Anzi no, si va verso le elezioni anticipate. A 24 oreal Senato le trattative vanno avanti a oltranza. E se da una parte c’è chi racconta di un accordo per un nuovo esecutivoministri grillini, dall’altra si descrive un Mariopronto ad andare a dare le dimissioni subito dopo il suo intervento a Palazzo Madama,nemmeno ascoltare le repliche dei partiti. Nel frattempo dal Quirinale fanno notare che c’è un. Quello di Oscar Luigi, che nel 1994 sciolse le camereeffettuare consultazioni. Intanto tra i grillini in 24 si sono espressi per dare la fiducia al premier. Ma Giuseppe Conte durante l’assemblea ...

