La stima di Mourinho, il piano di Maldini: perché il Milan vuole Tanganga (Di martedì 19 luglio 2022) La prima scelta per la difesa. Dopo Tomori potrebbe arrivare ancora da Londra il prossimo rinforzo per il Milan, che ha messo nel mirino Japhet... Leggi su calciomercato (Di martedì 19 luglio 2022) La prima scelta per la difesa. Dopo Tomori potrebbe arrivare ancora da Londra il prossimo rinforzo per il, che ha messo nel mirino Japhet...

Pubblicità

sportli26181512 : La stima di Mourinho, il piano di Maldini: perché il Milan vuole Tanganga: La prima scelta per la difesa. Dopo Tomo… - cmdotcom : La stima di #Mourinho, il piano di #Maldini: perché il Milan vuole Tanganga - BetterCallGigi : Dybala, come Mourinho, ha scelto la Roma per rilanciarsi e per essere l'uomo immagine. Peccato, però che sia un pec… - DanieleSaccucc3 : @killhzo @solorobabuona Ah ok non si è esposto. Se permetti chi ha dato Mourinho in quel modo, anticipando mainstr… -