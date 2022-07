La Stampa: la vicenda Bakayoko è profilazione sociale più che etnica. Aldrovandi era bianco (Di martedì 19 luglio 2022) Su La Stampa Luca Bottura commenta quanto accaduto al giocatore del Milan, Bakayoko, fermato a Milano da una volante della polizia con gli agenti che gli hanno puntato addosso una pistola per la perquisizione, salvo poi accorgersi che si trattava di uno scambio di persona. La vicenda è stata ripresa da un cellulare di un automobilista e il video ha fatto il giro del web, scatenando le polemiche. E’ intervenuta anche Amnesty International, che ha dichiarato: «Le immagini fanno pensare a una profilazione etnica. Una pratica discriminatoria che su una persona non famosa avrebbe potuto avere conseguenze gravi». Bottura ricostruisce quanto si vede nel video. Un agente perquisisce il calciatore, mentre una collega tiene la pistola puntata contro l’uomo che è in auto insieme a lui. Dopo qualche minuto, dalla ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 19 luglio 2022) Su LaLuca Bottura commenta quanto accaduto al giocatore del Milan,, fermato a Milano da una volante della polizia con gli agenti che gli hanno puntato addosso una pistola per la perquisizione, salvo poi accorgersi che si trattava di uno scambio di persona. Laè stata ripresa da un cellulare di un automobilista e il video ha fatto il giro del web, scatenando le polemiche. E’ intervenuta anche Amnesty International, che ha dichiarato: «Le immagini fanno pensare a una. Una pratica discriminatoria che su una persona non famosa avrebbe potuto avere conseguenze gravi». Bottura ricostruisce quanto si vede nel video. Un agente perquisisce il calciatore, mentre una collega tiene la pistola puntata contro l’uomo che è in auto insieme a lui. Dopo qualche minuto, dalla ...

