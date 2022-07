La sindaca di Terracina è stata arrestata per le concessioni balneari (Di martedì 19 luglio 2022) AGI - Cinquanta indagati, sei persone agli arresti domiciliari e sette interdette dai pubblici uffici. Terracina, città del litorale pontino a pochi chilometri da Roma, si è svegliata con le sirene dei carabinieri e della guardia costiera che hanno notificato una serie di ordinanze con ipotesi di reato che spaziano, a vario titolo e a seconda delle posizioni, dal falso, alla turbata libertà negli appalti riguardanti l'affidamento in gestione di spiagge e servizi connessi alla balneazione, frodi, indebite percezioni di erogazioni pubbliche e rivelazioni di segreto d'ufficio. Tra le persone coinvolte e finite agli arresti domiciliari anche la sindaca Roberta Tintari, esponente di Fratelli d'Italia. Con lei, oltre a due altri esponenti dell'amministrazione - tra cui l'ex vice sindaco Pierpaolo Marcuzzi coinvolto in un procedimento giudiziario a gennaio ... Leggi su agi (Di martedì 19 luglio 2022) AGI - Cinquanta indagati, sei persone agli arresti domiciliari e sette interdette dai pubblici uffici., città del litorale pontino a pochi chilometri da Roma, si è svegliata con le sirene dei carabinieri e della guardia costiera che hanno notificato una serie di ordinanze con ipotesi di reato che spaziano, a vario titolo e a seconda delle posizioni, dal falso, alla turbata libertà negli appalti riguardanti l'affidamento in gestione di spiagge e servizi connessi alla balneazione, frodi, indebite percezioni di erogazioni pubbliche e rivelazioni di segreto d'ufficio. Tra le persone coinvolte e finite agli arresti domiciliari anche laRoberta Tintari, esponente di Fratelli d'Italia. Con lei, oltre a due altri esponenti dell'amministrazione - tra cui l'ex vice sindaco Pierpaolo Marcuzzi coinvolto in un procedimento giudiziario a gennaio ...

