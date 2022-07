La sindaca di Terracina è stata arrestata per la gestione del litorale (Di martedì 19 luglio 2022) AGI - C'è anche la sindaca di Terracina, Roberta Tintari, tra gli arrestati oggi nell'ambito di una operazione dei carabinieri. Nei suoi confronti l'accusa è turbata libertà degli incanti e falso. Secondo quanto si apprende, destinatari di misure cautelari, tra gli altri, anche il presidente del Consiglio Comunale e due assessori. Alla sindaca, in particolare, è contestato un episodio di turbata libertà degli incanti in relazione alla gestione dell'arenile comunale. Insieme a lei, per fatti che risalgono al 2019, è coinvolto anche l'allora vicesindaco Pierpaolo Marcuzzi, già arrestato a gennaio scorso. Procura: "Interessi personali degli amministratori" L'indagine era iniziata nell'agosto del 2019 che oltre ai fermi ha portato al sequestro preventivo di un camping, di un ristorante e di beni di un'associazione ... Leggi su agi (Di martedì 19 luglio 2022) AGI - C'è anche ladi, Roberta Tintari, tra gli arrestati oggi nell'ambito di una operazione dei carabinieri. Nei suoi confronti l'accusa è turbata libertà degli incanti e falso. Secondo quanto si apprende, destinatari di misure cautelari, tra gli altri, anche il presidente del Consiglio Comunale e due assessori. Alla, in particolare, è contestato un episodio di turbata libertà degli incanti in relazione alladell'arenile comunale. Insieme a lei, per fatti che risalgono al 2019, è coinvolto anche l'allora vicesindaco Pierpaolo Marcuzzi, già arrestato a gennaio scorso. Procura: "Interessi personali degli amministratori" L'indagine era iniziata nell'agosto del 2019 che oltre ai fermi ha portato al sequestro preventivo di un camping, di un ristorante e di beni di un'associazione ...

