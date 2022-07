La sindaca di Terracina di Fratelli d’Italia arrestata per frode negli appalti balneari (Di martedì 19 luglio 2022) Falso, turbata libertà negli appalti per la gestione di spiagge e servizi connessi alla balneazione, frodi, indebite percezioni di erogazioni pubbliche e rivelazioni del segreto d’ufficio: questi i reati contro la pubblica amministrazione contestati alle sei persone finite ai domiciliari – compresa la sindaca di Terracina in quota Fratelli d’Italia Roberta Tintari – insieme ad altre sette persone raggiunte da interdittiva e divieto di dimora, nell’ambito dell’inchiesta scaturita dai controlli del 2019 su aree demaniali e, in seguito, sull’Arena del Molo di Terracina. In questa nuova vicenda, oltre alla sindaca, sarebbero coinvolti il presidente del consiglio comunale e l’assessore ai lavori pubblici e numerosi altri indagati. Una prosecuzione di quanto ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Falso, turbata libertàper la gestione di spiagge e servizi connessi alla balneazione, frodi, indebite percezioni di erogazioni pubbliche e rivelazioni del segreto d’ufficio: questi i reati contro la pubblica amministrazione contestati alle sei persone finite ai domiciliari – compresa ladiin quotaRoberta Tintari – insieme ad altre sette persone raggiunte da interdittiva e divieto di dimora, nell’ambito dell’inchiesta scaturita dai controlli del 2019 su aree demaniali e, in seguito, sull’Arena del Molo di. In questa nuova vicenda, oltre alla, sarebbero coinvolti il presidente del consiglio comunale e l’assessore ai lavori pubblici e numerosi altri indagati. Una prosecuzione di quanto ...

