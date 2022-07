“La scissione dei 5 Stelle pianificata da tempo L’obiettivo era lo strappo”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 19 luglio 2022) “Nessuno se n’è accorto, ma giovedì a negare la fiducia al governo #Draghi è stata anche Loredana De Petris, capogruppo di Leu, il partito del ministro Roberto Speranza. Lo ricordo per amor di cronaca e per dire quanto stretto sia ormai il #campolargo di Letta”, ha scritto il senatore di Forza Italia Andrea Cangini. «La sen Loredana De Petris non verrà ricandidata vero?», incalza il giornalista Mario Lavia. «Comunque volevo aggiungere che ieri anche Leu non ha partecipato alla votazione sul dl aiuti al Senato, per cui la formazione guidata dal ministro Speranza non ha dato la fiducia al governo di cui Speranza è ministro», scrive il giornalista Alberto Ciapparoni. La senatrice di Leu De Petris non ha partecipato al voto sul Decreto Aiuti ed è subito finita nel mirino dei più fervidi sostenitori del governo Draghi. Senatrice, perché non ha votato il Dl aiuti? “Perché non ero d’accordo ...