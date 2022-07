La Roma sfida lo Sporting Lisbona: il match in diretta tv (Di martedì 19 luglio 2022) Dove vedere Sporting Lisbona Roma tv streaming – La Roma è in attesa di ufficializzare quello che sarà uno dei colpi più importanti del mercato estivo 2022. Il club giallorosso ha infatti raggiunto un’intesa con l’argentino Paulo Dybala, che la prossima stagione calcistica giocherà agli ordini di Josè Mourinho. Un acquisto di altissimo livello per Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 19 luglio 2022) Dove vederetv streaming – Laè in attesa di ufficializzare quello che sarà uno dei colpi più importanti del mercato estivo 2022. Il club giallorosso ha infatti raggiunto un’intesa con l’argentino Paulo Dybala, che la prossima stagione calcistica giocherà agli ordini di Josè Mourinho. Un acquisto di altissimo livello per Calcio e Finanza.

Pubblicità

GiovaAlbanese : Dunque, Paulo #Dybala - che ha scelto la #Roma - sarà il più atteso della sfida in programma all'Allianz Stadium il… - _Morik92_ : #Dybala alla #Roma, la ?? nella Capitale. Sarà una sfida molto suggestiva per Paulo! - sportli26181512 : #Media #Notizie La Roma sfida lo Sporting Lisbona: il match in diretta tv: Dove vedere Sporting Lisbona Roma tv str… - DoctorM77 : @Ledbowski @FabioCapellone Oltre che passare da un club come la Juve a un club come la Roma è SEMPRE downgrade, ma… - ansacalciosport : Dugout: il gol di Dybala alla Roma. La sfida si è conclusa 4-3 per la Juventus in una rimonta senza precedenti, dur… -