La Roma rimossa dallo SE European Football Index

(Di martedì 19 luglio 2022) Alla luce dell’imminente delisting dell’AS, Standard Ethics ha annunciato la sospensione del suo Corporate Rating “E” e la sua rimozioneSE. Quest’ultima operazione – si legge in una nota – conferma l’attuale vivacità dell’industria calcistica: aspetti come la Sostenibilità finanziaria sono sempre più al centro delle discussioni in corso, rafforzati Calcio e Finanza.

Lo riporta Ukrinform. L'alto agente di sicurezza è stato rimosso in conformità con "l'articolo 47 dello statuto disciplinare delle forze armate ucraine", che parla di "mancato svolgimento dei compiti ...