La Roma presenterà ufficialmente Dybala il 6 agosto (Di martedì 19 luglio 2022) Secondo quanto riporta l’Ansa, la Roma ha scelto il giorno in cui presentare al pubblico dei suoi tifosi Paulo Dybala. L’argentino sarà presentato ufficialmente il 6 agosto in conferenza stampa. Oggi la Joya firmerà il contratto che lo legherà al club giallorosso, poi occorrerà aspettare il 6 del prossimo mese, alla vigilia della sfida amichevole contro lo Shaktar Donnetsk, debutto stagionale all’Olimpico. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 19 luglio 2022) Secondo quanto riporta l’Ansa, laha scelto il giorno in cui presentare al pubblico dei suoi tifosi Paulo. L’argentino sarà presentatoil 6in conferenza stampa. Oggi la Joya firmerà il contratto che lo legherà al club giallorosso, poi occorrerà aspettare il 6 del prossimo mese, alla vigilia della sfida amichevole contro lo Shaktar Donnetsk, debutto stagionale all’Olimpico. L'articolo ilNapolista.

