La prossima immagine profilo dei grillini su WhatsApp

(Di martedì 19 luglio 2022) Ah che invidia per Beppe Grillo, il quale riesce a far notizia col solo cambiare l’dele senza dire una parola; mentre noialtri, molto meno elevati di lui, possiamo mettere in quel fatale tondino mazzi di fiori o ghepardi, maglie scudettate o primi piani di BoJack Horseman, sentenze sibilline o addirittura le nostre stesse facce senza che a nessuno, e giustamente, qualcosa ne caglia. Ma soprattutto ah che invidia per Beppe Grillo, al quale basta pubblicare una foto per scatenare una ridda esegetica: cosa mai significherà quel barattolo di Coccoina? Che i suoi sgherri in Parlamento sono attaccati alla poltrona? Che i ministri devono restare lì dove sono? Che bisogna ricomporre a forza cocci e frantumi? Chissà. Il vantaggio di Beppe Grillo è che dice non parlando, garantendosi a posteriori sia l’aver detto sia ...