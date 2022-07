La prima linea navale Usa contro l’Iran (Di martedì 19 luglio 2022) Non sembra lontano quel 18 Aprile 1988, quando la Marina degli Stati Uniti lanció, come azione di rappresaglia, l’operazione Praying Mantis contro obiettivi iraniani nel Golfo Persico. Oggi gli equilibri tra le due nazioni sembrano ancor di più emulare l’oscillazione di un pendolo isterico e per questo motivo il Pentagono è costretto a riflettere sull’impiego InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 19 luglio 2022) Non sembra lontano quel 18 Aprile 1988, quando la Marina degli Stati Uniti lanció, come azione di rappresaglia, l’operazione Praying Mantisobiettivi iraniani nel Golfo Persico. Oggi gli equilibri tra le due nazioni sembrano ancor di più emulare l’oscillazione di un pendolo isterico e per questo motivo il Pentagono è costretto a riflettere sull’impiego InsideOver.

Pubblicità

fattoquotidiano : Convincere Mario Draghi a mollare prima per non dover capitolare in aula e sostenere un Draghi-bis che sbarrerebbe… - GianlucaVasto : È partito (scontato e becero più del solito) il plotone di esecuzione. Narrazione vomitevolmente falsa! Lo sapete… - elenabonetti : Un’Europa senza Draghi sarebbe un’Europa più povera. Dalla Russia un’ironia inaccettabile che certifica come l’Ital… - TODINIR : RT @PBerizzi: Borsellino è morto solo, inviso e osteggiato dai colleghi perchè, come Falcone, era bravo e combatteva la mafia in prima line… - Luciolefty : RT @PBerizzi: Borsellino è morto solo, inviso e osteggiato dai colleghi perchè, come Falcone, era bravo e combatteva la mafia in prima line… -