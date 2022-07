La mossa Usa per contenere l'Iran: il progetto nelle acque del Golfo (Di martedì 19 luglio 2022) La guerra anti-superficie Usa nel Golfo Persico: ecco la nuova idea degli Usa per contrastare le navi dei pasdaran Leggi su ilgiornale (Di martedì 19 luglio 2022) La guerra anti-superficie Usa nelPersico: ecco la nuova idea degli Usa per contrastare le navi dei pasdaran

Pubblicità

BansCollector : @lucabrav1 Purtroppo Putin ha fatto la prima mossa e lo mette in chiaro vantaggio, mentre l'Europa é stata messa all'angolo dagli Usa. - MartinoTato : @Maddalenapareti Io vedo la prima. La giro in ogni modo, ma una mossa talmente sbagliata/regalo agli Usa come l'inv… - MaxColletti : @MartinoTato @Gianl1974 Dopo che gli hai sanzionato tutto il sanzionabile mi sembra che sia una mossa prevedibile.… - RVarrasso : I ragazzini delle medie vanno in gita con l'iPhone a scattare foto instagrammabili. Io avevo la Kodak usa e getta d… - Merypiccolo : Papà usa la mossa del super uomo,non è efficace -