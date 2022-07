La Lega “sospesa” di Salvini: «Stimo Draghi, ma il Parlamento è ostaggio di M5s e Pd, non si può governare così. Voto anticipato? Decideremo presto» (Di martedì 19 luglio 2022) Sebbene la Lega di Matteo Salvini sia attualmente la prima forza in Parlamento, con 61 senatori e 131 deputati, anche il Carroccio resta sospeso, in attesa delle «comunicazioni fiduciarie» del presidente Mario Draghi previste per mercoledì 20 luglio. E il Carroccio oscilla, diviso tra anime contrapposte, tra chi vorrebbe andare al Voto e chi invece preferirebbe che l’esecutivo guidato dal presidente Draghi andasse avanti. «Ho stima per Mario Draghi, vedremo se si andrà alle urne o no», ha detto Salvini durante la riunione con i parlamentari riuniti a Montecitorio. Un incontro a cui hanno anche preso parte i capigruppo di Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, così come i ministri del Carroccio Giancarlo Giorgetti, ... Leggi su open.online (Di martedì 19 luglio 2022) Sebbene ladi Matteosia attualmente la prima forza in, con 61 senatori e 131 deputati, anche il Carroccio resta sospeso, in attesa delle «comunicazioni fiduciarie» del presidente Mariopreviste per mercoledì 20 luglio. E il Carroccio oscilla, diviso tra anime contrapposte, tra chi vorrebbe andare ale chi invece preferirebbe che l’esecutivo guidato dal presidenteandasse avanti. «Ho stima per Mario, vedremo se si andrà alle urne o no», ha dettodurante la riunione con i parlamentari riuniti a Montecitorio. Un incontro a cui hanno anche preso parte i capigruppo di Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo,come i ministri del Carroccio Giancarlo Giorgetti, ...

