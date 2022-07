La Lega: «Non siamo disponibili a un governo con il M5s». Vertice di centrodestra a Villa Grande, Meloni: «Siamo al 23,8%» – Il video (Di martedì 19 luglio 2022) La Lega non ha intenzione di continuare a governare con gli «inaffidabili 5 stelle». È la conclusione a cui sono arrivati i membri del partito oggi, 19 luglio, nel corso di una riunione alla Camera tra il segretario Matteo Salvini e i ministri, sottosegretari, capigruppo e vicesegretari. «L’auspicio è garantire all’Italia soluzioni all’altezza, evitando che provocazioni, liti e figure inadatte blocchino il Paese», si legge in una nota. La Lega ha anche fatto sapere di considerare accettabile una eventuale legge di bilancio approvata in esercizio provvisorio, se dovessero esserci le dimissioni del premier. Dopo la riunione, è iniziato un confronto in videocolLegamento tra Salvini, Giancarlo Giorgetti e i governatori leghisti. Alle 13.30, nel frattempo, è iniziato un Vertice del ... Leggi su open.online (Di martedì 19 luglio 2022) Lanon ha intenzione di continuare a governare con gli «inaffidabili 5 stelle». È la conclusione a cui sono arrivati i membri del partito oggi, 19 luglio, nel corso di una riunione alla Camera tra il segretario Matteo Salvini e i ministri, sottosegretari, capigruppo e vicesegretari. «L’auspicio è garantire all’Italia soluzioni all’altezza, evitando che provocazioni, liti e figure inadatte blocchino il Paese», si legge in una nota. Laha anche fatto sapere di considerare accettabile una eventuale legge di bilancio approvata in esercizio provvisorio, se dovessero esserci le dimissioni del premier. Dopo la riunione, è iniziato un confronto incolmento tra Salvini, Giancarlo Giorgetti e i governatori leghisti. Alle 13.30, nel frattempo, è iniziato undel ...

