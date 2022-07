“La famiglia si allarga”. Michelle Hunziker la notizia sorprende tutti, l’annuncio sui social (Di martedì 19 luglio 2022) “La famiglia si allarga”. Così scrive sulle Instagram Stories Michelle Hunziker. La showgirl ha voluto condividere sui social un lieto annuncio inerente la sua famiglia in crescita. Ai fan della svizzera il pensiero sarà subito andato al bel Giovanni Angiolini. Ormai fa coppia con l’ex concorrente del Grande Fratello: tra il dottore e Michelle Hunziker le cose vanno alla grande, come testimoniano gli scatti delle loro continue effusioni bollenti. Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini si sono visti insieme la prima volta a metà marzo, quando il settimanale tedesco Bunte fece lo scoop e pubblicò le foto di un timido bacio tra loro ad Alghero, in Sardegna. Lei indossava la mascherina imposta dalle norme di prevenzione ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 19 luglio 2022) “Lasi”. Così scrive sulle Instagram Stories. La showgirl ha voluto condividere suiun lieto annuncio inerente la suain crescita. Ai fan della svizzera il pensiero sarà subito andato al bel Giovanni Angiolini. Ormai fa coppia con l’ex concorrente del Grande Fratello: tra il dottore ele cose vanno alla grande, come testimoniano gli scatti delle loro continue effusioni bollenti.e Giovanni Angiolini si sono visti insieme la prima volta a metà marzo, quando il settimanale tedesco Bunte fece lo scoop e pubblicò le foto di un timido bacio tra loro ad Alghero, in Sardegna. Lei indossava la mascherina imposta dalle norme di prevenzione ...

