Là dove si estraeva l’argento adesso riposa il Gewürztraminer

(Di martedì 19 luglio 2022) Il viaggio comincia da lontano, salendo sopra Bolzano in direzione Austria. Vipiteno e poi il crinale che separa la Val Ridanna dalla Val Passiria, poi in autobus piccoli fino all’imbocco della miniera di argento, zinco e piombo che ha iniziato a dare vita a questo paesino a 2000 metri fin nel medioevo. Qui si scavava sdraiati per terra, immersi nell’acqua: l’umidità è al 95% e la temperatura costante a 111 gradi, inverno ed estate. Infilati a 4 km nella roccia, non c’è differenza che tiri il vento o splenda il sole. Percorrere questa strada ci permette di rifare il viaggio dei minatori, e ci dà l’idea, seppur vaga, di quanta fatica ci fosse nel fare questo lavoro. Oggi il percorso lo compiamo per diletto, e per svago prendiamo questo trenino per arrivare in fondo ai cunicoli scavati nella montagna,c’è un nuovo tesoro ad aspettarci. È qui infatti che ...