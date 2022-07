Koulibaly: 'Pronto per il Chelsea, Jorginho un mese fa mi ha chiamato' (Di martedì 19 luglio 2022) Kalidou Koulibaly non dimentica Napoli, ma affronta con grande entusiasmo la nuova avventura col Chelsea, rilasciando le prime dichiarazioni ufficiali da giocatore dei Blues. "Napoli era diventata ... Leggi su gazzetta (Di martedì 19 luglio 2022) Kalidounon dimentica Napoli, ma affronta con grande entusiasmo la nuova avventura col, rilasciando le prime dichiarazioni ufficiali da giocatore dei Blues. "Napoli era diventata ...

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Koulibaly ha accettato offerta #Chelsea: quadriennale (o triennale con opzione) da 8 milioni a stagione più 1 di b… - TuttoMercatoWeb : ?????? #Koulibaly è pronto per il #Chelsea: il difensore in partenza da Milano verso Londra per firmare con i Blues ??… - NapoliAddict : Koulibaly: 'Pronto per il Chelsea, Jorginho un mese fa mi ha chiamato' #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Ga… - ETGazzetta : #Koulibaly: 'Pronto per il #Chelsea, Jorginho un mese fa mi ha chiamato' - MARCO196913 : RT @Fantacalcio: Chelsea, Koulibaly è pronto: 'Grazie Napoli, era il momento dell'addio' -