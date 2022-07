Koulibaly | “Napoli? Li ho vissuto anni meravigliosi | ora è tempo di una nuova sfida”

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Koulibaly ha accettato offerta #Chelsea: quadriennale (o triennale con opzione) da 8 milioni a stagione più 1 di b… - OptaPaolo : 1 - Dal suo approdo al Napoli (2014/15), Kalidou #Koulibaly è stato il giocatore di movimento ad aver completato pi… - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, prevista domani la chiusura tra #Koulibaly e #Chelsea: i dettagli dell'affare - sscalcionapoli1 : D’Amico: “Il Napoli sapeva di Koulibaly, non mi sorprenderei se avesse qualcosa in canna” - KuantoVale : #Kim Ottimo acquisto per il #Napoli . Un degno sostituto di #Koulibaly -

Per il, dopo l'addio diarriva Ostigard. Ecco tutti i movimenti conclusi finora in Serie A IL TABELLONE ACQUISTI/CESSIONI - CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE BRUNO CONTI (Verona)...Kalidou, poco fa, ha rilasciato le sue prime parole da nuovo gi#kOULIocatore del Chelsea dal ritiro a Los Angeles, tornando sugli anni al. Di seguito l'intervista di: ' Sono molto felice ed entusiasta di essere qui. Sono stato a Londra qualche giorno fa per sistemare tutto e ora sono qui. Sono entusiasta di giocare per ...Giuseppe Pancaro, ex difensore tra le altre della Lazio e Torino oltre che della Nazionale italiana, ha parlato ai microfni di Tmw Radio: "Chi è favorito per il quarto posto In questo momento non ved ...ForzAzzurri.net - Le parole del nuovo giocatore del Chelsea Kalidou Koulibaly ha parlato per la prima volta da calciatore dei Blues dal ritiro di Los Angeles. Queste le sue ...