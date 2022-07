Koulibaly indossa la 26 che fu di John Terry e scoppia il caso tra i tifosi del Chelsea

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 19 luglio 2022) Nel pre-campionato ilha assegnato a Kalidoula maglia numero 26 che fu di. Una decisione che non è piaciuta ai. Lo scrive il Daily Mail. Il quotidiano scrive che ierano convinti che la maglia fosse stata ritirata. Non è ancora la numerazione definitiva.– scrive il quotidiano – è particolarmente affezionato alla 26 che hato nelle sue stagioni al Napoli. Il Daily Mail scrive che ci sono state reazioni discordanti da parte dei. Guessingapprovedhaving number 26, imo no one should have that number — Matt (@MattCFC93) July 19, 2022 Nah man that’s shocking. I loveso ...