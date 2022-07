Kim al Napoli: il Rennes ci rinuncia, Giuntoli affonda il colpo (Di martedì 19 luglio 2022) Kim Min-jae sarà il sostituto di Kalidou Koulibaly, il Napoli ha offerto 21 milioni al Fenerbahce, Rennes spiazzato. Il club francese era convinto di avere in pugno il giocatore, poi la mossa decisiva di Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli che, in accordo con Luciano Spalletti, hanno bloccato il difensore sudcoreano. Il direttore sportivo del Napoli nella conferenza stampa di ieri non si è voluto sbilanciare su Kim ed ha detto: “Seguiamo tante piste. Sono fiducioso? Lo sono sempre“. Parole di circostanza, non poteva essere altrimenti. Calciomercato: il Napoli prende Kim La realtà è tutt’altra cosa, emissari del Napoli ieri hanno fatto un nuovo blitz in Turchia per chiudere l’affare. Ecco quanto scrive Corriere della Sera: “Ci sono buone possibilità che l’accordo sia definito a ... Leggi su napolipiu (Di martedì 19 luglio 2022) Kim Min-jae sarà il sostituto di Kalidou Koulibaly, ilha offerto 21 milioni al Fenerbahce,spiazzato. Il club francese era convinto di avere in pugno il giocatore, poi la mossa decisiva di Aurelio De Laurentiis e Cristianoche, in accordo con Luciano Spalletti, hanno bloccato il difensore sudcoreano. Il direttore sportivo delnella conferenza stampa di ieri non si è voluto sbilanciare su Kim ed ha detto: “Seguiamo tante piste. Sono fiducioso? Lo sono sempre“. Parole di circostanza, non poteva essere altrimenti. Calciomercato: ilprende Kim La realtà è tutt’altra cosa, emissari delieri hanno fatto un nuovo blitz in Turchia per chiudere l’affare. Ecco quanto scrive Corriere della Sera: “Ci sono buone possibilità che l’accordo sia definito a ...

