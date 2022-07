Juventus, Gazzetta: “De Ligt saluta, Bremer arriva” (Di martedì 19 luglio 2022) Juventus, Gazzetta- Come riporta la Gazzetta oggi, la Juventus ha davvero ceduto l’olandese al Bayern di Monaco, ma ora attacca Bremer. “Assalto Mentre diceva addio a un difensore, la Juve si muoveva per sostituirlo con un altro. Nei giorni scorsi Federico Cherubini. E la squadra mercato bianconera avevano sondato diverse piste, tra cui quella che portava a Pau Torres, ma pesati costi e benefici, hanno deviato il loro interesse su Bremer. A questo punto l’obiettivo numero uno, senza escludere che i difensori in entrata possano essere due, con la candidatura forte di Milenkovic. Su cui ci sono però anche altri club, compresa l’Inter. Su Bremer la Juve si è mossa con decisione tra giovedì e venerdì, approfittando delle difficoltà oggettive nella trattativa tra i ... Leggi su seriea24 (Di martedì 19 luglio 2022)- Come riporta laoggi, laha davvero ceduto l’olandese al Bayern di Monaco, ma ora attacca. “Assalto Mentre diceva addio a un difensore, la Juve si muoveva per sostituirlo con un altro. Nei giorni scorsi Federico Cherubini. E la squadra mercato bianconera avevano sondato diverse piste, tra cui quella che portava a Pau Torres, ma pesati costi e benefici, hanno deviato il loro interesse su. A questo punto l’obiettivo numero uno, senza escludere che i difensori in entrata possano essere due, con la candidatura forte di Milenkovic. Su cui ci sono però anche altri club, compresa l’Inter. Sula Juve si è mossa con decisione tra giovedì e venerdì, approfittando delle difficoltà oggettive nella trattativa tra i ...

