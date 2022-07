Juventus, è fatta per Bremer: il Torino ha accettato l’offerta dei bianconeri (Di martedì 19 luglio 2022) Ora ci siamo, Gleison Bremer è in procinto di diventare un nuovo calciatore della Juventus. Il nodo sembra essere stato sciolto, con il presidente Urbano Cairo che ha accettato l’offerta da 40 milioni più 7 di bonus da parte dei bianconeri dopo le ultime ventiquattro ore di notizie, cene, offerte e rialzi nel triangolo che ha visto coinvolte Torino, Juventus e Inter. Per il brasiliano in via di definizione un contratto fino al 2027 da 5 milioni a stagione. Bremer avrebbe già salutato i compagni nel ritiro austriaco di Bad Leonfelden e sarebbe pronto a raggiungere la Continassa per sottoporsi alle visite mediche. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 19 luglio 2022) Ora ci siamo, Gleisonè in procinto di diventare un nuovo calciatore della. Il nodo sembra essere stato sciolto, con il presidente Urbano Cairo che hada 40 milioni più 7 di bonus da parte deidopo le ultime ventiquattro ore di notizie, cene, offerte e rialzi nel triangolo che ha visto coinvoltee Inter. Per il brasiliano in via di definizione un contratto fino al 2027 da 5 milioni a stagione.avrebbe già salutato i compagni nel ritiro austriaco di Bad Leonfelden e sarebbe pronto a raggiungere la Continassa per sottoporsi alle visite mediche. SportFace.

