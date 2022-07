Juventus, Bremer atteso a Torino per le visite mediche - Sport - Calcio - quotidiano.net (Di martedì 19 luglio 2022) Gleison Bremer in azione contro l'Inter Torino, 19 luglio 2022 - Ormai non ci sono più dubbi: Gleison Bremer vestirà la maglia della Juventus . Un'autentica prova di forza quella della società ... Leggi su quotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Gleisonin azione contro l'Inter, 19 luglio 2022 - Ormai non ci sono più dubbi: Gleisonvestirà la maglia della. Un'autentica prova di forza quella della società ...

Pubblicità

DiMarzio : ??#Bremer: la @juventusfc pronta al sorpasso sull'Inter. Le ultimissime ?? - DiMarzio : .@Inter: slitta l’incontro con il @TorinoFC_1906 per #Bremer #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | Se l'@Inter non riuscisse a chiudere per #Bremer in giornata, la @juventusfc sarebbe pront… - Romanito_21 : RT @CaterinaBaffoni: #Bremer è un grandissimo colpo per la #Juventus . Abilissimo nel gioco aereo. Forte senso della posizione. Duttile di… - Luca_Biancioti : RT @Viciupacciu: La #Juventus si inserisce al posto dell’#Inter nell’affare #Bremer. #Momentoironico #FinoAllaFine -