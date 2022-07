Juve pronta al blitz decisivo per Bremer

Pubblicità

romeoagresti : Situazione #Bremer: l’#Inter oggi incontrerà il #Toro e offrirà 30 milioni più il prestito di Casadei. La #Juve mon… - romeoagresti : Situazione #Bremer: l’#Inter oggi incontra il #Toro, ma la #Juve monitora concretamente la situazione. Ed è pronta… - _Morik92_ : Recap #Bremer (in attesa di conoscere esito summit #Inter-#Torino) - #Juve pronta ad offrire 40mln (bonus compresi… - FrammentiBN : Il BiancoNero: - ZonaBianconeri : RT @ilbianconerocom: Prima #Bremer, poi il bis: la #Juve pronta ad accelerare anche per #Milenkovic -

E la Juventus Di certo non rimane a guardare, anzi, dopo la partenza di De Ligt verso Monaco di Baviera, lasarebbe addirittura in vantaggio nella corsa al giocatore,ad avanzare un'...La c antante e attrice argentina, insieme a Dybala dal 2018 e per cui si è trasferita in Italia, èper l' approdo nella Capitale.Il nome caldo rimane quello di Bremer del Torino anche se la Juventus sembra essersi avvantaggiata e pronta ormai a chiudere per la firma del talento di Urbano Cairo. Così, se la beffa dovesse ...La Juventus è pronta a lasciarlo andare: il calciatore potrebbe presto tornare a giocare in Premier League. Le ultime ...