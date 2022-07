Juve | De Ligt al Bayern | le cifre ufficiali dell’operazione

(Di martedì 19 luglio 2022) Ora è ufficiale, Matthijs Deè un giocatore delMonaco. Lo ha annunciato il club tedesco con una nota, a cui è seguita l’tàda parte del club bianconero. “Matthijs dela prossima stagione non sarà un giocatore dellantus. Dopo tre anni in bianconero, il difensore olandese saluta Torino, per trasferirsi Calcio e Finanza.

Pubblicità

romeoagresti : #Juve: #DeLigt ha lasciato la Continassa // De Ligt has left Continassa ?????? @goal @goal - Gazzetta_it : Juve, dopo l’addio a De Ligt la prima scelta è Bremer. Ma l’Inter prova a fermarla - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Accordo raggiunto tra Juve e Bayern per De Ligt: operazione da oltre 80 milioni ? ?… - sportli26181512 : De Ligt al Bayern, il saluto della Juve: 'Grazie e buona fortuna': La Juventus saluta Matthijs de Ligt, ceduto a ti… - ilbianconerocom : De Ligt, il saluto alla Juve: 'Un onore combattere dalla vostra parte' -

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Ufficiale l'addio alla Juventus di Matthijs De. Il Bayern Monaco ha infatti annunciato sui propri profili social l'ingaggio del 22enne difensore olandese acquistato dai bianconeri che ha superato le visite mediche con il club bavarese.Bremer allaè uno dei grandi colpi del mercato estivo 2022. Per diversi motivi . 1) La rapidità con la quale la società bianconera ha rimpiazzato de, ceduto al Bayern, dimostra quanto Agnelli e ...Milenkovic rimane un altro difensore ambito per le big di Serie A come Inter, Juventus o Napoli ma non rappresenta la prima scelta per nessuno. Pedullà fa il punto LA SITUAZIONE - Alfredo Pedullà, dur ...Matthijs de Ligt è un nuovo giocatore del Bayern Monaco, la Juventus rende note le cifre dell'affare con una nota ufficiale: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la ...