Juve Bremer, nuovi dettagli dell’accordo col Torino (Di martedì 19 luglio 2022) Bremer Juve, arrivano ulteriori aggiornamenti per quanto riguarda l’accordo col Torino e il giocatore Bremer Juve, arrivano ulteriori aggiornamenti per quanto riguarda l’accordo col Torino e il giocatore. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’accordo con il Torino sarà di 41 milioni più 9 di bonus, mentre l’ingaggio del brasiliano sarà di 6 milioni bonus compresi a stagione per cinque anni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 luglio 2022), arrivano ulteriori aggiornamenti per quanto riguarda l’accordo cole il giocatore, arrivano ulteriori aggiornamenti per quanto riguarda l’accordo cole il giocatore. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’accordo con ilsarà di 41 milioni più 9 di bonus, mentre l’ingaggio del brasiliano sarà di 6 milioni bonus compresi a stagione per cinque anni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

