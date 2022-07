Jorge Jesus saluta Kim: “Il club interessato sta pagando la clausola” (Di martedì 19 luglio 2022) Jorge Jesus annuncia l’addio di Kim Jorge Jesus, allenatore del Fenerbache, ha praticamente annunciato l’addio di Kim Min Jae, nel corso della conferenza stampa alla … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 19 luglio 2022)annuncia l’addio di Kim, allenatore del Fenerbache, ha praticamente annunciato l’addio di Kim Min Jae, nel corso della conferenza stampa alla … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

claudioruss : Jorge Jesus, allenatore del #Fenerbahce, annuncia l'addio di #Kim Min-jae, senza però specificarne la nuova squadra… - Le2SquadMilano : RT @GianmarcoGio: ?? Jorge Jesus, tecnico del #Fenerbahce, annuncia l’addio di #Kim Min Jae: “È stata una sorpresa per me. Il club non può… - Officialsscn26 : ???? Jorge Jesus allenatore del #Fenerbahce: 'È stata una sorpresa per me. Il club non può farci niente, per #Kim è s… - gnavarino : Fenerbahçe, Jorge Jesus annuncia l'addio di Kim: 'Il club interessato pagherà la clausola' - gnavarino : RT @GianmarcoGio: ?? Jorge Jesus, tecnico del #Fenerbahce, annuncia l’addio di #Kim Min Jae: “È stata una sorpresa per me. Il club non può… -