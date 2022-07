John Wick, in origine, aveva 75 anni, ruolo pensato per Clint Eastwood o Harrison Ford (Di martedì 19 luglio 2022) Il produttore della saga di John Wick rivela in un libro che in origine il personaggio aveva 75 anni ed era pensato per attori come Clint Eastwood o Harrison Ford. Keanu Reeves ha trasformato l'assassino John Wick in un'iccona action, ma oggi scopriamo che in origine il personaggio aveva 75 anni ed era stato scritto con in mente attori come Harrison Ford o Clint Eastwood. Il produttore del franchise Basil Iwanyk lo conferma nel suo nuovo libro They Shouldn't Have Killed His Dog: The Complete Uncensored Ass-Kicking Oral History of John ... Leggi su movieplayer (Di martedì 19 luglio 2022) Il produttore della saga dirivela in un libro che inil personaggio75ed eraper attori come. Keanu Reeves ha trasformato l'assassinoin un'iccona action, ma oggi scopriamo che inil personaggio75ed era stato scritto con in mente attori come. Il produttore del franchise Basil Iwanyk lo conferma nel suo nuovo libro They Shouldn't Have Killed His Dog: The Complete Uncensored Ass-Kicking Oral History of...

